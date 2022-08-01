الكرملين: سنكشف عن اتصالات بوتين مع ماكرون حال حدوثها

كتب أحمد عرفة

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين سيكشف عن اتصالات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حال حدوثها.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: سنخبركم بالاتصال وموعده إن تم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أضافت 39 مواطنا بريطانيا من بينهم صحفيين ورجال أعمال وسياسيين، إلى قائمة حظر السفر.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان "فيما يتصل بسياسة الحكومة البريطانية المستمرة من فرض العقوبات والقيود على ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية في روسيا، والاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر ضم عدد من السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين في المملكة المتحدة، الذين يساهمون في التوجه العدائي في لندن يهدف إلى شيطنة بلادنا وعزلتها الدولية في قائمة حظر الدخول الروسية".

وأضافت الوزارة أن روسيا ستواصل توسيع قائمة حظر السفر الخاصة بها، والتي تشمل الآن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، والمراسل بيرس مورجان، بالإضافة إلى آخرين.