القوى العاملة: تحصيل 15.7 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 3 ملايين و 892 ألفاً و 823 ريالا سعوديًا، أى ما يوازى 15 مليون و 765 ألفاً و 933 جنيها مصريا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض والملحق العمالي كريم أبو السعود، أكدا أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الستة الماضية عن توفير 2200 فرص عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 4940 عقدا ، وبذلك يصل إجمالي فرص وعقود العمل خلال تلك الفترة 7140.

وأوضح الملحق العمالى بالرياض، أنه تم خلال هذه المدة تم تسوية 3100 شكوى وديًا، وإحالة 585 شكوى للقضاء بإجمالى الشكاوى 3685 شكوي، فضلا عن القيام 55 زيارة للجهات الحكومية، و 48 زيارات لأصحاب الأعمال، و155 لقاءً واجتماعات مع التجمعات العمالية، و7700 استشارة عمالية، من إجمالى 7958 زيارة ولقاءً واستشارة.