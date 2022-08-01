اليوم السابع
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القبض على عامل وزوجته لاتهامهما بقتل ابنتهما بسبب بكائها فى بولاق الدكرور

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:04 م
القبض على عامل وزوجته لاتهامهما بقتل ابنتهما بسبب بكائها فى بولاق الدكرور حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل وزوجته لاتهامهما بالتسبب فى مقتل ابنتهما، نتيجة الاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، بسبب بكاءها المستمر فى بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة طفلة فى بولاق الدكرور، ووجود شبهة جنائية فى وفاتها.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن والد الطفلة ووالدتها، اعتديا عليها بالضرب، بسبب بكاءها المستمر، مما أسفر عن مصرعها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


مقتل طفلة

بولاق الدكرور

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