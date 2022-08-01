القبض على المتهم بقتل طالب وإلقاء جثته بالزراعات في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط متهم بقتل طالب وإلقاء جثته داخل الزراعات بقرية الشيخ علي، مركز نقادة، جنوب محافظة قنا.
كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة، كريم حسيب طه، 17 عامًا، طالب، داخل زراعات القصب بقرية الشيخ علي في نقادة، كان متغيبا منذ يومين.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعي سالم.ع، 27 عامًا، عاطل وأحد أقارب المجني عليه ومدمن للشابو، قام بقتله خنقا وإلقاء الجثة داخل الزراعات بقرية الشيخ علي في نقادة.
تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
القبض على المتهم بقتل طالب وإلقاء جثته بالزراعات في قناالإثنين، 01 أغسطس 2022 12:19 م
كلابشات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط متهم بقتل طالب وإلقاء جثته داخل الزراعات بقرية الشيخ علي، مركز نقادة، جنوب محافظة قنا.
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