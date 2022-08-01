الفلبين: 381 ألفا و614 شخصا تضرروا من زلزال "لوزان"

أ.ش.أ

كشف المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين اليوم الاثنين، عن تضرر 381 ألفا و614 شخصا من الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر وضرب جزيرة "لوزان" شمالي البلاد.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أنه وفقا لبيانات المجلس فإن الزلزال تسبب في تضرر نحو 100 ألف و665 أسرة، وأجبر حوالي 3 آلاف و781 فردا للإقامة في مخيمات الإجلاء.

وذكرت بيانات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الزلزال دمر نحو 354 منزلا، وألحق أضرارا بنحو 24 ألفا و547 منشأة، فيما تمت استعادة الكهرباء في 48 مدينة وبلدية، وعادت خدمة المياه في 3 من أصل 4 مدن وبلديات.

وقد ضرب زلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر جزيرة لوزان شمالي الفلبين يوم الأربعاء الماضي، وتسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة 394 آخرين.