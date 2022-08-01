"الغضبان" يزور مريضا قادما من بلجيكا لاستكمال علاجه ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، خلال تفقده مستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل بها، على زيارة أحد المرضى من أبناء محافظة بورسعيد، والذي وصل للمحافظة صباح اليوم لاستكمال تلقى العلاج في مستشفى النصر بعد إجراء عملية تغيير صمام في دولة بلجيكا.

وأطمأن محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمريض، واستقرار حالته الصحية، مؤكدا أن مستشفى النصر أصبحت صرح عالمي على أرض بورسعيد، بعد أن تم تطويرها على أعلى مستوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانيات الطبية والصحية.

والتقى المحافظ أسرة المريض، والذين أكدوا على أنهم تابعوا الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى النصر والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مما شجعهم على استكمال علاج المريض ذويهم في مستشفى النصر بدلا من استكمال العلاج بدولة بلجيكا، وأشادت الأسرة بالرعاية الطبية والصحية التي تشهدها مستشفى النصر للمرة الأولى، وأعريوا عن فخرهم بمستوى المستشفى الذي يضاهي مستشفيات الدول الأوروبية.

ومن جانبه، أكد دكتور عمرو عادل مدير المستشفى، أن منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وانضمام مستشفى النصر للمنظومة أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق، وتشمل أقسام مختلفة تقدم خدمات قلب الأطفال والكبار، ورعاية مركزة، وأشعة، وعمليات القسطرة والقلب المفتوح، مشيرا أن هذه الخدمات لم تشهدها المستشفى من قبل، مؤكدا أن المريض القادم من بلجيكا يستكمل علاجه على أعلى مستوى، نظرا لثقته في الرعاية الصحية ببورسعيد، ويتلقى البروتوكولات العلاجية طبقا لأحدث البروتوكولات العالمية.