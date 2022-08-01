اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العمليات المشتركة العراقية: خلية ديالى الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال أيام

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:08 ص
العمليات المشتركة العراقية: خلية ديالى الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال أيام الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت العمليات المشتركة العراقية أن الخلية الإرهابية التي تم القضاء عليها خلال ضربة جوية في محافظة ديالى كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام الأولى من شهر محرم.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الإثنين، إن الضربة الجوية التي استهدفت خلية لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى استأصلت قيادات مهمة في التنظيم مسؤولة عن الكثير من العمليات الإرهابية، مضيفا أن القوات الأمنية وخاصة وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من توفير معلومات دقيقة عن هذه الخلية، الأمر الذي ساهم في تنفيذ هذه الضربة الاستباقية النوعية بكافة المقاييس.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت أول أمس السبت تدمير وكر لعناصر داعش الإرهابية وقتل ثلاثة منهم عقب استهدافهم من قبل مقاتلات حربية في محافظة ديالى.

 


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الارهاب

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خلية الإعلام الأمنى العراقى



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