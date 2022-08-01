الطلاب يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد

أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، على بدء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية ،حيث جرى تجهيز 17 لجنة موزعة بجميع الإدارات التعليمية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائيةحرصا على سلامة الجميع .
وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن الامتحانات تستمر حتى 7 أغسطس الجارى وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية برئاسة مدير عام التعليم العام بالمديرية للتواصل اللحظى والمستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات.
ووجه مدير التعليم بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة امام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها بشكل فورى.
الطلاب يؤدون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالوادى الجديدالإثنين، 01 أغسطس 2022 10:55 ص
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، على بدء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية ،حيث جرى تجهيز 17 لجنة موزعة بجميع الإدارات التعليمية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائيةحرصا على سلامة الجميع .
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