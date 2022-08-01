الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و9 آلاف إصابة بالضفة وغزة خلال أسبوع

كتب: أحمد جمعة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة تسجيل حوالى 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتسجيل 10 وفيات.

أشارت الصحة الفلسطينية إلى أن المصابين في الضفة الغربية وصل عددهم إلى 2087، قطاع غزة سجلت 6082 إصابة، مدينة القدس تم تسجيل 800 حالة مصابة، مؤكدة تعافي 2599 مصاب في الضفة الغربية، 674 مصاب في قطاع غزة، و1240 في مدينة القدس المحتلة.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية، وست حالات في قطاع غزة، موضحة أن الحالات التي تعالج في المستشفيات يبلغ عدد 36 حالة في العناية المكثفة.