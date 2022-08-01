السيطرة على حريق في عقار بالعصافرة شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بعقار سكني في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بأحد المباني السكنية بشارع متفرع من الصفا والمروة عصافرة قبلى بحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة إندلاع حريق بالدور الرابع بعقار مكون من أربعة طواب، ما أسفر عن تفحم محتويات الشقة وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة بواسطة سيارة الإطفاء، ومساعدة الأهالي.

تحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.