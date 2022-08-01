السلطات العراقية تلقى القبض على 3 إرهابيين في بابل وكركوك وسط وشمالي البلاد

كتب: أحمد جمعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، الإثنين، أن المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في بابل، بعد استدراجهما من إقليم كردستان، وإرهابي ثالث في كركوك.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أنه "من خلال المتابعة الدقيقة لملف المطلوبين والهاربين من القضاء بعملية استخبارية نوعية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة لمديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بمحافظة بابل، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (1/4) إرهاب"، مشيرة إلى أن العملية تمت "بعد استدراجهما من إقليم كردستان ومن خلال كمين محكم ألقي القبض عليهما في قضاء المحاويل بمحافظة بابل".

وأضاف البيان أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة للمديرية ذاتها وبالتعاون مع قوة اقتحام مكتب قائد شرطة كركوك، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة الذي قام بمبايعة العصابات في عام 2015."