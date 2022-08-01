السعودية: وصول أكثر من 292 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الإثنين، وصول 292 ألفا و992 حاجا من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج حتى أمس الأحد.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 280 ألفا و238 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، موضحة أن مركز حجاج البر استقبل 8 آلاف و165 حاجاً، في حين وصل 4 آلاف و480 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.



وأشارت إلى مغادرة 13 ألفا و863 حاجاً المدينة المنورة أمس السبت عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 219 ألفا و966 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 73 ألفا و26 حاجاً مساء أمس.