السجن 3 سنوات لعاطلين تسببا فى عاهة مستديمة لعامل بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب بالسجن 3 سنوات غيابيا لكل من " م.ع.ع" و" ع.ز.ع" لاتهامهمح بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه " ا.خ.ن"

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14957 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه وإصابته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل أنه على اثر خلاف سابق بين المجنى علية " ا.خ ن " عامل وبين المتهمان كل من " م.ع.ع " و" ع.ز.ع " وفوجئ المجنى عليه بالمتهمين وبحوزتهما أسلحة بيضاء سكاكين وتعدوا علية داخل محل بدائرة القسم مما تسبب له فى عاهة مستديمة فى اليد اليسرى ومفصل الرسغ وتقدر نسبة بحوالى 50% وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.