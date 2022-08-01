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السجن 3 سنوات لحداد شرع في قتل عامل بسلاح ناري في الإسكندرية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:42 ص
السجن 3 سنوات لحداد شرع في قتل عامل بسلاح ناري في الإسكندرية منصة المحكمة - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد رفعت أحمد، والمستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي، بالسجن 3 سنوات للمتهم "م.ال.م" وغرامة خمسون ألف جنيه، ومصادرة السلاح المضبوط لشروعه في قتل عامل.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18317 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بإصابة المجني عليه بعد التعدي عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه على أثر خلافات سابقة بين المتهم " م.ال.م" حداد، وبين المجني عليه "م.ع.س" عامل بمطعم، قام المتهم وبحوزته سلاح ناري مسدس محول بماسورة مششخنة، فحاول المجني عليه الفرار، فقام المتهم بإصابته نتيجة الطلق الناري في الظهر وتمت معالجته من آثار الإصابة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.




 


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