الرئيس السيسي يهنئ بنين وسويسرا بعيديهما القوميين

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الاتحاد السويسري إيجناسيو كاسيس بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الاتحاد السويسري إيجناسيو كاسيس بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
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