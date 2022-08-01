اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:44 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ بنين وسويسرا بعيديهما القوميين

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:36 م
الرئيس السيسي يهنئ بنين وسويسرا بعيديهما القوميين الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الاتحاد السويسري إيجناسيو كاسيس بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

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