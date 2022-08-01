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الرئيس الروسى: ملتزمون بنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:25 م
الرئيس الروسى: ملتزمون بنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه بصفتنا بلدا عضوا فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة كما أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية.

 

وأشار الرئيس الروسى إلى حق جميع البلدان التى تمتثل لمعايير عدم انتشار الأسلحة النووية فى الحصول على الطاقة الذرية للأغراض السلمية دون أى شروط، لافتا إلى أن روسيا على استعداد لتقديم خبراتها لدول العالم فى الطاقة النووية.

 

وأكد الرئيس الروسى أن روسيا تدافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولى، متابعا: على مدى أكثر من نصف قرن، أصبحت المعاهدة أحد العناصر الرئيسية للنظام الدولى للأمن والاستقرار الاستراتيجى، والالتزامات التى تتوخاها فى مجالات عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدام السلمى للطاقة الذرية، تلبى بالكامل مصالح جميع الدول النووية وغير النووية.

 

 


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