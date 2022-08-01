الدفاع الروسية: تدمير منظومتى "هيمارس" فى خاركوف

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز HIMARS والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل حوالي 500 من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الجوفضائية الروسية على مناطق متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، " لقد دمرت قواتنا بأسلحة جوية عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من منطقة كوديما فى دونيتسك"، ما أسفر عن مقتل نحو 50 من أفراد هذا اللواء".