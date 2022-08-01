الحرس الوطنى التونسى: إحباط عميلتى اجتياز للحدود وإنقاذ 9 أشخاص من الغرق

تونس /أ ش أ/

أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى إحباط عمليتى اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 9 أشخاص بعد أن تعرضت المراكب التى يستقلونها للغرق الليلة الماضية، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث، فى بيان، الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 6 أشخاص الليلة الماضية بمنطقتى بن عروس وتالة ضبط معهم 180 بين أقراص مخدرة وقطع قنب هندى، وذلك فى إطار سعى وحدات الحرس الوطنى للحد من ظاهرة ترويج المخدرات.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين فى شأن المذكورين.