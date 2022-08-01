الجيش العراقى: أوامر بعدم تحرك أرتال عسكرية دون موافقة قائد الجيش

وقال يحيى رسول في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" أن دور القوات المسلحة العراقية هو تأمين المتظاهرين السلميين، لافتا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة شدد على ضرورة توفير الحماية للمتظاهرين السلميين وتأمين الحماية لكل السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية.

ونشرت السلطات العراقية عددا كبيرا من القوات الأمنية لفرض الأمن في المنطقة الخضراء ومنع أي خروقات أمنية، إضافة إلى حماية المعتصمين، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع العراقيين .

يذكر أن مئات من المتظاهرين دخلوا البرلمان وقاعته الرئيسية، أول أمس السبت رافعين الإعلام العراقية، وهذه المرة الثانية خلال أيام يدخل مناصرو الصدر البرلمان بعد أن اقتحموا المبنى، يوم الأربعاء والتقطوا الصور.