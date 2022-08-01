التمثيل التجارى يعلن قبوله دفعة جديدة من الملحقين التجاريين

كتب إسلام سعيد

أعلنت الصفحة الرسمية لجهاز التمثيل التجارى عقد امتحان مسابقة التعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي التجارى، وذلك خلال الفترة من خلال الفترة من الاثنين 24 /10/2022 الي الاربعاء 26 /10/2022 بمجمع قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة.

وحول التفاصيل فإن الامتحان يشمل اللغة العربية واللغات الأجنبية. علي المتقدم ان يختار إحدى اللغتين (الإنجليزية او الفرنسية) كلغة اجنبية اولي وان يختار من بين اللغات التالية (الإنجليزية - الفرنسية -الألمانية - الاسبانية) كلغة اجنبية ثانية بالإضافة إلى امتحان الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية واقتصادات وتجارة مصر الخارجية والدول العربية والافريقية ويتم تقديم الطلبات مباشرة بمقر التمثيل التجاري الكائن بأبراج وزارة المالية برج رقم 5 الدور الأول خلال الفترة من 14 أغسطس إلي 4 سبتمبر 2022.

تجدر الإشارة الى أن وظيفة الملحق التجارى هي أولى الدرجات بالسلك الدبلوماسي التجارى التي يُعين عليها المنضمين حديثاً لجهاز التمثيل التجارى بعد اجتيازهم للاختبارات الخاصة بذلك على أن يكون الاختيار حسب الاسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الامتحانات التحريرية والشفوية.

وتتدرج المناصب لتصل إلى سكرتير ثالث تجارى إذ يشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء 3 سنوات في درجة ملحق، وتصل إلى سكرتير ثان تجارى إذ يشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء 3 سنوات في درجة سكرتير ثالث تجارى ثم الى سكرتير أول تجارى بعد قضاء 4 سنوات في درجة سكرتير ثان تجارى.

ويشترط للترقية لدرجة مستشار تجارى قضاء 4 سنوات في درجة سكرتير أول واجتياز دورة تدريبية متقدمة المستوى، ثم الترقي لدرجة وزير مفوض تجارى والتي تشترط لهذه الدرجة قضاء مدة 5 سنوات على الأقل في درجة مستشار تجارى، وألا تقل مدة خدمته الكلية عن 19 سنة، منها 10 سنوات على الأقل خدمة فعلية في السلك التجارى ما بين الداخل والخارج وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانـون رقـم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

التمثيل التجاري المصري هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد اهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دوراً ريادياَ متميزاَ في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الاطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسي المتخصص في هذا المجال.

ويضطلع التمثيل التجاري بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف الى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية الى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.