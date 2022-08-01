التعليم: تطوير مناهج جديدة لأطفال الحضانة لسن عامين وحتى 11 سنة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن هناك تعاونا مشتركا بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي من أجل تطوير جودة الحضانات والتوسع في اتاحتها على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير طارق شوقى، عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: لقد تم تطوير مناهج جديدة للحضانة عمر 2 سنة وكذلك الحضانة عمر 3 سنة كى تتماشى مع المناهج الجديدة في سنتى رياض الاطفال KG1 و KG2 ومن بعدها مناهج النظام الجديد حتى الخامس الابتدائى.

وتابع : هذا يعني أننا نجحنا حتى الآن في بناء مناهج جديدة من سن عامين وحتى سن 11 سنة أى مناهج 9 أعوام دراسية كاملة منذ بدء العمل على بناء نظام التعليم الجديد في عام 2017 الماضي.