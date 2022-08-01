اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: تطوير مناهج جديدة لأطفال الحضانة لسن عامين وحتى 11 سنة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:49 ص
التعليم: تطوير مناهج جديدة لأطفال الحضانة لسن عامين وحتى 11 سنة د طارق شوقى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن هناك تعاونا مشتركا بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي من أجل تطوير جودة الحضانات والتوسع في اتاحتها على مستوى الجمهورية.
 
وتابع الوزير طارق شوقى، عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: لقد تم تطوير مناهج جديدة للحضانة عمر 2 سنة وكذلك الحضانة عمر 3 سنة كى تتماشى مع المناهج الجديدة في سنتى رياض الاطفال KG1 و KG2 ومن بعدها مناهج النظام الجديد حتى الخامس الابتدائى. 
 
وتابع : هذا يعني أننا نجحنا حتى الآن في بناء مناهج جديدة من سن عامين وحتى سن 11 سنة أى مناهج 9 أعوام دراسية كاملة منذ بدء العمل على بناء نظام التعليم الجديد في عام 2017  الماضي.
 

التربية والتعليم

مناهج الحضانة

بناء مناهج للحضانة

اخبار مصر

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة