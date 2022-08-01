"التعاون الإسلامي" تعرب عن تقديرها لدور مصر في دعم قضايا تمكين المرأة

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تقديره وشكره لمصر (دولة مقر منظمة تنمية المرأة) في دعم قضايا تمكين المرأة والنهوض بوضعها في العالم الإسلامي، وجهودها المتواصلة في دعم جميع أنشطة المنظمة بشكل عام وجهودها في تعزيز ودعم عمل منظمة تنمية المرأة بشكل خاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال أمين التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي.

وأشاد الأمين العام بالدور المهم للمنظمة في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها في العالم الإسلامي، وبالجهد والنشاط المبذول الذي قدمه فريق العمل بالمنظمة تحت قيادة المديرة التنفيذية في تحقيق تقدم ملحوظ وإنجازات ملموسة خلال مدة وجيزة.

وأكد أن المنظمة تتطلع إلى أن تحقق منظمة تنمية المرأة نقلة نوعية تلبي تطلعات النساء على اختلاف أوضاعهن في الدول الأعضاء، وبما يؤدي إلى مقاربة إيجابية وجهود أكثر فاعلية في تناول وحل قضايا المرأة ومصالحها وطموحاتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي حرص منظمة تنمية المرأة على تحقيق الأهداف المرجوة منها، لتبدأ عملها بعد أن تم استيفاء نصابها القانوني، وعلى الدور المهم الذي لعبته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من تقديم الدعم التقني والفني والاستشاري المستمر.