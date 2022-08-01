البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. ونتائج أعمال إيجابية لشركات المطاحن

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بداية جلسات أولى جلسات شهر أغسطس، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 9579 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1733 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11745 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3858 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2749 نقطة.

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، بيع شركة بيت التأمين المصري السعودي عدد 5.5 مليون سهم بسعر 0.3148 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.1% إلى 4.07%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إليكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، شراء الثانية 160 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.36%، شراء الثالثة 600 ألف سهم بنسبة 0.027% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 500 ألف سهم، شراء الخامسة 300 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 453.8 ألف سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.9077%، على التوالي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول 45 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، برايم القابضة للاستثمارات المالية، البدر للبلاستيك 15.2 ألف سهم، 2 مليون سهم، 30.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 68 ألف سهم، 4275 سهم، 11 ألف سهم، 62 ألف سهم، 25 ألف سهم، 21.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 129 ألف سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، صافي ربح قبل احتساب الضريبة في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022 بلغ 152 مليون جنيه مقابل 150.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 101%، بلغ صافي الربح بعد الضريبة قدره 122.1 مليون جنيه مقابل 127.2 مليون جنيه بنسبة تطور 96%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح قبل احتساب الضريبة في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022 بلغ 145.2 مليون جنيه مقابل 135.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 107%، بلغ صافي الربح بعد الضريبة قدره 112.2 مليون جنيه مقابل 103.4 مليون جنيه بنسبة تطور 108%.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 815.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 911.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.56%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 113.6 مليون جنيه مقارنة مع 104.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.42%.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، صافي ربح قبل احتساب الضريبة في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022 بلغ 170.7 مليون جنيه مقابل 166.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة في مجمل الربح بمبلغ 7.7 مليون جنيه، ونقص الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والأخرى بمبلغ 6.5 مليون جنيه، ونقص المصروفات الإدارية والعمومية والأخرى بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وبلغ الفائض بعد الضريبة 133.3 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغت 525.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 63 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 734.1 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 350.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 183.3 مليون جنيه بنسبة نمو 291.3%.

من جهة أخرى قالت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، إن حريق نشب صباح يوم 31 يوليو الماضي، في إحدى مخازن الشركة بالإسكندرية على مساحة حوالي 640 متر مربع، وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.