البورصة تعدل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارًا من جلسة تداول يوم 3 أغسطس الجارى، مع الأخذ فى الاعتبار المدد المنصوص عليها بكل قائمة.

ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول فى ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 618 لسنة 2020 و 620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020.

وبحسب البيان، القائمة الأولى أ تتكون من عدد 133 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط وذلك وفقا للمعايير التالية :

– ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي حرة التداول خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل عدد أيام التداول عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.