"البحيرة.. مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير 4569 قرية بالمحافظة

كتب محمد عبد العظيم

استعرض اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالمحافظة، مستعرضا البيانات الأساسية للمراكز المستهدفة داخل نطاق المحافظة.

وقال محافظ البحيرة، خلال كلمته أمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المراكز المستهدفة بالمحافظة يصل إلي 6 مراكز هم: "دمنهور – أبو حمص – كفر الدوار – حوش عيسي – أبو المطامير – وادي النطرون"، بإجمالي 42 وحدة محلية قروية و237 عمودية و3967 قرية وتابع، ويصل إجمالي المساحة المستهدفة 4569 كيلو متر داخل نطاق المحافظة.

وتابع: "إجمالي عدد السكان بالمراكز المستهدفة يصل إلى 3.5 مليون نسمة.. وتستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الحالية إلى تحسين 50 % من إجمالي سكان المحافظة و50 % من إجمالي مساحة المحافظة".