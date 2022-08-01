الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 190 فلسطينيا ويصيب 182 آخرين في القدس

رام الله /أ ش أ/

ذكرت محافظة القدس الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 26 حالة اعتداء منها 7 اعتداءات جسدية، وأصابت 182 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني والمغلف بالمطاط، فضلا عن اعتقال 190 فلسطينيا، خلال يوليو الماضي، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي مسلسل الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأضافت المحافظة- في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن سلطات الاحتلال ألغت تراخيص 6 مدارس في القدس تضم في صفوفها أكثر من ألفي طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

وكشف التقرير عن استمرار تهديد الوجود المقدسي في مدينة القدس من خلال مضي الاحتلال قدمًا في إجراءات التسوية للأراضي، حيث تم تسجيل 40 منزلا تقطنه 45 عائلة فلسطينية في حيّ الشيخ جرّاح بأسماء جمعيات استيطانية دون علم أصحابها.

كما رصدت محافظة القدس الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى المُبارك، خلال شهر يوليو الماضي، حيث اقتحم 3 آلاف و288 مستوطنا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بمساندة قوات الاحتلال، إضافة إلى 46 ألفا و673 تحت مسمى "سائحًا"، ويتخلل فترات الاقتحامات منع الأهالي والمصلين من دخول المسجد الأقصى.

وأضافت أن آليات الاحتلال واصلت حفرياتها أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، ما يتسبب بمزيد من تساقط الحجارة والأتربة في المسجد الأقصى القديم، دون السماح لدائرة الأوقاف الإسلامية من معاينة الحفريات التي تسببت بذلك أو إصلاحها وترميمها.