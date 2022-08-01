اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:36 م
أكرم القصاص
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الإمارات ورومانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:40 م
الإمارات ورومانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الشيخ محمد بن زايد
أبوظبي /أ ش أ/

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بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشيوكا، علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين تناولا خلال الاتصال مسارات العمل المشترك خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية ناجحة بين البلدين ويرسخ علاقاتهما في ظل ما تشهده من تطور مستمر

تطرق الاتصال أيضا إلى أهمية دور اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين العام والخاص والتي عقدت اجتماعها خلال شهر يونيو الماضي في أبوظبي.

 

 

 

 


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