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الأمن العام الأردنى يكشف ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:54 م
الأمن العام الأردنى يكشف ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما العقيد عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن
كتب: أحمد جمعة

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قال المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن العاملين في إدارة البحث الجنائي كشفوا ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاماً وتحديداً في عام 2009م.

وأوضح أن فريق معلومات متابعة القضايا المجهولة والمشكل بأمر من مدير الأمن العام الأردني في إدارة البحث الجنائي، تابع معلومات قادته لكشف اللثام عن حقيقة مقتل السيدة التي اتفق أشقاؤها على قتلها، ولم يبلغوا عن اختفائها، وأوهموا من حولهم بأنها غادرت لدولة عربية.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه فور ورود المعلومات باشر الفريق التحقيقي بجمع المعلومات حول السيدة المعنية والتي ثبت عدم وجودها خارج البلاد، كما لم يتم العثور عليها داخل المملكة، الأمر الذي زاد الشبهات حول ظروف اختفائها.

وأكد أنه وبعد التوسع في التحقيق وجمع المزيد من المعلومات والأدلة بوشر التحقيق مع أشقائها الذين اعترفوا بأنهم اتفقوا جنائيا على قتلها في عام 2009م، حيث قاموا بخنقها داخل منزلهم شرق العاصمة، وحملوا الجثة بواسطة مركبة وتوجهوا إلى محافظة مادبا وهناك في منطقة الكسارات بالقرب من وادي الموجب قاموا بدفنها ومغادرة المكان.

وتابع المتحدث الإعلامي أن فرقاً للبحث تقوم الآن بمسح المنطقة التي حُددت من قبل المشتبه بهم للاستدلال على بقايا الجثة وسيتم إحالة الأطراف كافة لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.


اخبار الأردن

الامن العام الاردنى

المتحدث الاعلامى في الامن العام الاردنى

جريمه قتل سيده في الاردن



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