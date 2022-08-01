اليوم السابع
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اكتشفت علاقته بأخرى.. القبض على المتهمة بالشروع في قتل زوجها بالوراق

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:52 ص
اكتشفت علاقته بأخرى.. القبض على المتهمة بالشروع في قتل زوجها بالوراق قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث القبض على ربة منزل متهمة بالشروع في قتل زوجها، بسبب خلافات أسرية، واكتشافها علاقة عاطفية له مع سيدة أخرى في منطقة الوراق بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، بنقل عامل إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوجة المصاب وراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، لاكتشافها علاقة عاطفية له مع سيدة أخرى، وبمواجهتها له اعتدى عليها بالضرب، ما دفعها لطعنه وإصابته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

اصابة زوج

خلافات زوجية

قسم الوراق

امن الجيزة



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