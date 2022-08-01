استمرار التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح.. صور

فريق المحافظات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار التدفق السياحى واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح عبر طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح الدولى الذى يشهد توافد من 4 إلى 5 طائرات شارتر أسبوعيا تحمل على متنها عدد من الأفواج السياحية من عدد من الدول الأوروبية منذ بداية الموسم السياحى بالمحافظة فى 31 مايو 2022.

مشيرا أن مطار مرسى مطروح الدولى أستقبل خلال الأسبوع الماضى عدد 5 رحلات طيران شارتر بإجمالى 858 سائحا، منها 4 رحلات من دولة إيطاليا بعدد 726 سائحا إيطاليا، ورحلة من بولندا على متنها 132 سائحا بولنديا ليصبح إجمالى ما تم استقباله من السياحة الأجنبية بمطار مرسى مطروح الدولى خلال الشهرين الماضيين منذ بداية رحلات الشارتر من 31 مايو 2022 حتى 30 يوليو الماضى، عدد 38 رحلة حتى الآن بإجمالى عدد 6648 سائحا.

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحى الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية، مشيرا أنه يتم استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة وترحيب بهم وتقديم الورود والشكولاتة، واهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصولهم وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.



السياحة الأجنبية بمطروح (1)



السياحة الأجنبية بمطروح (2)



السياحة الأجنبية بمطروح (3)



السياحة الأجنبية بمطروح (4)



