استشارى صحة نفسية يكشف أبرز الأمراض التى تصيب الزوجين والأطفال بعد الانفصال

قال وليد هندى استشارى الصحة النفسية، إن المرأة المنفصلة التى تتعرض لضغوط نفسية نتيجة لألعاب الزوج فى تحرى الدخل أو اللعب بالقانون فنجد انعكاس ذلك على إصابتها السيدة المنفصلة بأمراض جسدية نتيجة لمعاناتها فنجد أنها مصابة بسقوط للشعر وخشونة فى الركبة وتعب فى الجسد وإرهاق عام، لافتا إلى أن الرجل يصاب بأمراض نفسية أقل بعد الانفصال، نتيجة لتلاعبه فى الأوراق أو بدخوله فى علاقة أخرى.

وأضاف استشارى الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افتح باب قلبك" على قناة سى بى سى، أنه يجب أن نرجع لمتخصص فى الصحة النفسية قبل الطلاق بهدف بذل الجهد فى محاولات الاصلاح ومعالجة الأمور بين الزوجين، مشيرا إلى أن اكتئاب المرأة له عدة أسباب أهمها العوامل البيولوجية، فالمرأة هى الأكثر تعرضاً للضغوط بعد الانفصال بسبب تعرضها للمشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية مثل تربية ورعاية أطفالها مع ضغوط العمل إذا كانت بتشتغل.

وتابع استشارى الصحة النفسية، أن الأطفال تتعرض لضغوط من الزوجين للضغط على الطرف الآخر، ومحاولات استقطابه فى الحرب بين الطرفين عن طريق استخدام الطفل فى نقل الكلام ووصف الطرف الآخر بأوصاف مسيئة، مشيرا إلى أن الأطفال تصاب بتوحد وفرط حركة وأمراض نفسية، وكذلك التوحد النفسى يجعل الطفل مصاب بعدم اكتمال الشخصية.