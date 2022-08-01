ارتفاع أسعار الكهرباء بالولايات المتحدة 3 أضعاف

كتب الأمير نصرى

قال ياسر نور الدين مراسل قناة "إكسترا نيوز" فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن رفع فواتير الكهرباء فى أمريكا بسبب موجة الحر الشديدة المرتقبة واستخدام مبردات الهواء داخل منازلهم وأعمالهم، فضلا عن أن كل مناحى الحياة فى أمريكا زادت أسعار الكهرباء على عاتق المواطن الأمريكي.

أضاف، التضخم زاد إلى 9.1% عن العام الماضى، حيث قبل ذلك فى نفس الشهر كان 8.8 %، والرئيس جو بايدن كان قد أخذ عهد على نفسه أن يواجه هذا التضخم، ولكن يحاول إلى هذه اللحظة كبح جماح التضخم، ولكن دون فائدة، واتهم شركات النقل والشركات التى تنقب عن النفط انها تفتعل الأزمة أو يستغلون الأزمة الروسية الأوكرانية فى زيادة الأسعار.

تابع، الأسعار زادت إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف، وأن الذين كافحوا من أجل توفير وسد احتياجاتهم الغذائية زادت حوالى 40 % عن العام الماضى.

على جانب آخر، رونا ماجدنيالو رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى قالت إن السلع الأساسية أصبحت أسعارها تشبه السلع الفاخرة.

وأشار ياسر إلى أن الرئيس جو بايدن قال ستكون هناك رقابة كبيرة وعواقب على من يخالف، والجمهوريون يشحنون المواطنون فى عدم الإدلاء بأصواتهم للحزب الديمقراطى فى الانتخابات النصفية للكونجرس نوفمبر القادم.