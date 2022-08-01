اختيار هانى الجمل قائما بعمل عميد تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف الدكتور هانى توفيق الجمل أستاذ الفيزياء الإشعاعية والبيئية بقسم علوم الأشعة والتصوير الطبى بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للقيام بعمل عميد الكلية.
وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف الدكتورة ندية القاضى وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب للقيام بعمل عميد كلية الإعلام.
واعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الصيدلة للعام الجامعى 2022/2021
وأعلنت الدكتور داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير امتياز بلغ 95 وحصل 262 على جيد جدا.
كما إعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى للعام الجامعى 2022/2021
وأعلنت الدكتور هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المختبرات بلغت 100%، وبشعبة الأجهزة 100%، بينما بلغت 67% بشعبة الأشعة.
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