"إيكواس" تدرس تشكيل قوات لمواجهة الانقلابات فى غرب إفريقيا

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كشف رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، النقاب عن مساعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" فى تشكيل "قوة مناهضة للانقلاب" لمحاربة الانقلابات فى إفريقيا بعدما شهدت المنطقة ثلاثة انقلابات بين عامى 2020 و2022.

واعتبر أومارو سيسوكو إمبالو رئيس الدورة الحالية للإيكواس -فى تصريح صحفى اليوم الاثنين- أن هذه القوة (التى لم يتم تحديدها بعد) يمكن أن تكون الحل لإنهاء الأزمات السياسية والمؤسسية المستعرة فى المنطقة فى السنوات الأخيرة، وذلك وفق ما أورده بيان الإيكواس.

وقال أومارو إمبالو: "نحن نناقش بالفعل إنشاء قوة مناهضة للانقلاب... إذ يمكن ذلك أن يكون الحل للتأكيد على أن الانقلابات غير مقبولة فى القرن الحادى والعشرين... لا ينبغى لأحد أن يعتقد أن هناك مسارًا سريعًا ليصبح رئيسًا للدولة... يمكن للمواطنين فقط اختيار قادتهم [من خلال التصويت]".

وأوضح أن الإيكواس تتفاوض حول انتقالات سريعة وسلمية وتفعيل المسار الديمقراطى والانتخابى مع الدول التى شهدت انقلابات، مؤكداً على ضرورة محاربة زعزعة الاستقرار فى منطقة غرب إفريقيا.