إندبندنت: بوريس جونسون سعى لمنح والده دورا فى قمة COP26 وطلبه قوبل بالرفض

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، يواجه مزاعم جديدة بالمحاباة بعد أن تم الكشف عن أن رؤساء المؤسسات الخيرية قد منعوا محاولة حكومية لتعيين والد رئيس الوزراء "سفيراً" في قمة تغير المناخ COP26 العام الماضي.

ورفضت جمعية الحياة البرية الخيرية WWF طلبًا من وزير البيئة زاك جولدسميث، وهو صديق مقرب لرئيس الوزراء وزوجته كاري جونسون ، لإضافة ستانلي جونسون ، 81 عامًا ، إلى فريق الخبراء في مؤتمر الأمم المتحدة.

وقال مصدر مطلع لـ"الإندبندنت" إن الحكومة كانت "ترغب فى أن يتمكن ستانلي من الذهاب [إلى Cop26] بصفة رسمية". وقال المصدر إن الطلب قوبل بالرفض بعد تمرد قام به كبار الشخصيات في الصندوق العالمي للحياة البرية ، معتبرين أنه سيكون "غير مناسب على الإطلاق".

قال متحدث باسم الصندوق العالمي للطبيعة لصحيفة إندبندنت: "لم يعرض ستانلي جونسون في أي وقت لعب دورًا معنا في Cop26". وقال مصدر كبير في المؤسسة الخيرية: "اتصل بنا وزير البيئة لمنح ستانلي جونسون دورًا".

وقال اللورد جولدسميث لصحيفة إندبندنت: "لا أتذكر المحادثات التي أجريتها حول ستانلي قبل Cop26. ولكن بالنظر إلى سجله الطويل في العمل من أجل البيئة ، فقد كان يمثل مصدر قوة في أي فريق ". كانت هناك تكهنات مؤخرًا بأن رئيس الوزراء استفسر عن الحصول على وسام الفروسية لوالده ، أو أنه قد يمنحه درجة النبلاء في قائمة التكريم المتزامنة مع استقالته.

وزُعم الشهر الماضي أن رئيس الوزراء حاول المساعدة فى منح زوجته كاري - التي تعمل ، مثل جونسون الأب ، ناشطة بيئية - بدور "سفيرة" في قمة المناخ Cop26.

عندما سئل ستانلي جونسون عن خطة حضوره قمة المناخ فى جلاسكو ، قال لصحيفة "الإندنبدنت": "هذه كلها أخبار جديدة بالنسبة لي. أعتقد أن زاك اكتشف الفرص المتاحة لي للقيام بأشياء معهم (الصندوق العالمى للحياة البرية) ، لكن هذا لا علاقة له بـ Cop26 ".

وحضر جونسون الأب قمة المناخ Cop26 مع شبكة البيئة المحافظة.