إطلاق مشروع سكنى وسياحى وتجارى بالساحل باستثمارات 53 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع سول، وهو مشروع سكني وسياحي وتجاري في منطقة الساحل الشمالي على أرض بإجمالي مساحة 518 فدانًا وإجمالي عدد وحدات حوالي 2500 وحدة بتكلفة استثمارية متوقعة في حدود 53 مليار جنيه.

وجاء ذلك بعد إعلان الشركة، يوم 22 يونيو الماضي، موافقة الجمعية العامة على المشاركة في مشروع في منطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات بنسبة 25%.

وكان سهم شركة إعمار مصر للتنمية، قد تراجع مطلع الأسبوع الماضي بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2.370 جنيه، بحجم تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون جنيه.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة البيئة التنسيق مع وزارة الري؛ لإعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب مشكلة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبد الرحمن فى الساحل الشمالي، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

وكانت وزارة البيئة، قد تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والادارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.