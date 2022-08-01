اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:44 م
إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا حملة أمنية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 7 أشخاص في مشاجرة وقعت بين طرفين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب خلافات الجيرة والتى أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى الفكرية بأبو قرقاص، لتلقي العلاج، وتم القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
 
 
 

 


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