إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب خلافات الجيرة والتى أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفكرية بأبو قرقاص، لتلقي العلاج، وتم القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.