إصابة 12 شخصاً فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

أصيب 12 شخصاً، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد قرية الميمون بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد قرية الميمون بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم عاطف أبو النيل محمد 37 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد سيد كمال35 سنة، مصاباً بكدمات بالظهر والبطن، ومحمود فاروق عبدالعظيم 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأحمد سيد محمد 40 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وهشام فتحى عبد الباسط 41 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد فوزى عبدالحليم، 36 سنة مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

كما أصيب مصطفى إبراهيم محمد 45 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد حمدى أحمد 35 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وخليل محمد طه 44 سنة، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس 10 سم، وجرح قطعى باليد الأيمن 3 سم، ومطاوع سعد على 43 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، وأحمد رمضآن أحمد 55 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وحسين عزت حسين 26 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات.

تم نقل للمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.