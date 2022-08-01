إصابة مهندس في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب مهندس، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي بنجع حمادي شمال محافظة قنا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي في نجع حمادي، وتبين إصابة عبد الناصر خلف، مهندس، من سوهاج.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





