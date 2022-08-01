إخلاء عقار من السكان لوجود تصدعات فى شبرا الخيمة.. والحى: صدر له قرارا إزالة

أعلن اللواء ماهر كامل رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء عقار بشارع الثورة التجارى بالقرب من محطة شبرا الخيمة، من السكان وذلك بمعرفة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، موضحا أن العقار سبق وصدر له قرارى إزالة من قبل، نظرا لوجود تصدعات وتشققات بجدران العقار.

وتابع رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أن قرار إخلاء العقار جاء بناء على تقرير المهندس الاستشارى المسلم لقسم الشرطة، وأنه انتقل رفقة مديرة الإدارة الهندسية، منوها بأنه تم إصدار قرار عاجل بهدم العقار والاتفاق مع مقاول لتنفيذ أعمال هدم العقار غدا.

وكان قد ناشد عدد من أهالى سكان شارع الثورة التجارى بالقرب من محطة شبرا الخيمة، من وجود تصدعات وشروخ بأحد العقارات بالمنطقة، مطالبين بسرعة إزالته حتى لا يتعرض للانهيار ويتسبب فى فقدان الأرواح أو إصابات للمواطنين القاطنين بالمنطقة.