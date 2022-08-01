اليوم السابع
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إجراء عمليات التبريد لحريق الشهر العقاري فى الدقى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:34 ص
إجراء عمليات التبريد لحريق الشهر العقاري فى الدقى حريق الشهر العقارى في الدقى
كتب عبد الرحمن سيد

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يجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات تبريد لموقع حريق داخل مبنى الشهر العقارى بمنطقة الدقى، تحسبا لاندلاع النيران مرة آخرى، وتتمركز سيارتا إطفاء بمحيط الحريق لإجراء عمليات التبريد، وسط تواجد قيادات من مديرية أمن الجيزة.
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقارى بمنطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماده.
 
ورجحت المعاينة الأولية للحريق أنه ناتج عن ماس كهربائي، والتهم محتويات غرفتين داخل المبنى.
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقارى بمنطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة.
 

حريق مبنى

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حريق الشهر العقارى في الدقى



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