أوكرانيا تُخطر أمريكا باحتياجات قواتها العسكرية وآخر تطورات المعارك مع روسيا

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أفاد بيان من الرئاسة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن مسئولين أوكرانيين بارزين أبلغوا الحكومة الأمريكية بآخر تطورات الأوضاع في جبهة المعارك بين أوكرانيا وروسيا، كما قاموا بإخطارهم باحتياجات الجيش الأوكراني.

وأشار البيان -وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ورئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أجروا مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاكوب سوليفان ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلي.

وأضاف البيان أن ممثلي الحكومة الأوكرانية أشادوا بالمساهمة الكبيرة للولايات المتحدة لتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية للجيش الأوكراني.

وعلى الجانب الآخر، اتفق يرماك وسوليفان على الحاجة لتنظيم اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المستقبل القريب.