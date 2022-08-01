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أكرم القصاص: استمرار مشروعات حياة كريمة يضمن معيشة جيدة لأبناء الريف المصرى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:08 م
أكرم القصاص: استمرار مشروعات حياة كريمة يضمن معيشة جيدة لأبناء الريف المصرى أكرم القصاص
كتب أحمد عرفة

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أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، أهمية مبادرة حياة كريمة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ هذه المبادرات لمعاجلة المشكلات، ومن بينها مبادرات صحية مثل الكشف المبكر عن الكثير من الأمراض.

 

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن حياة كريمة مبادرة عملاقة، تحسن من جودة الخدمات المقدمة لأبناء الريف المصرى، خاصة أن المبادرة تتعلق بحياة نصف سكان مصر، فليس فقط توفير مياه وغاز ولكن بجودة مرتفعة، حيث توفير الخدمات بخدمات مرتفعة.

 

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن أبناء الريف يحصلون على نفس الخدمات التى يحصلها عليها الحضر، وهذا يساعد على الاستقرار فى الريف، موضحا أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها مهمة للغاية.

 

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن استمرار مشروعات حياة كريمة وفقا للتوجيهات السياسية يضمن معيشة جيدة أبناء الريف المصرى، موضحا أن تطوير الريف المصرى يجعله جاذبا للاستثمار مما يساهم فى توفير فرص عمل لأبنائه، فالدولة تسير وفقا لتخطيط والواقع العملى.

 

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الدولة ستتحمل أى تكلفة لتنفيذ كل مشروعات مبادرة حياة كريمة فى الريف.

 

 


اكرم القصاص

حياه كريمه

مصر

مشروعات

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