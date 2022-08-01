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أعمال طارئة.. "تاون جاس" لسكان شارع 26يوليو بالزمالك: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:15 م
أعمال طارئة.. "تاون جاس" لسكان شارع 26يوليو بالزمالك: لا تنزعجوا من رائحة الغاز تاون جاس
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال طارئة بشارع 26 يوليو بالزمالك "، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، الاثنين.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
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الزمالك

تاون جاس

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الغاز



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