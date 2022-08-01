أسعار العملات اليوم الاثنين 1-8-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 1-8-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 18.91جنيه للشراء، و18.97جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 19.29 للشراء، 19.47جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث ألفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.29 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.99 جنيه للشراء، 23.18 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.