أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1030جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 21 تسجيل ارتفاع ملحوظ، بـ 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه في مصر 1030جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1030 جنيها.

عيار 18 يسجل 883 جنيها.

عيار 24 يسجل 1177 جنيها.

الجنيه الذهب 8240 جنيها.

مع التغيرات المستمرة في حركة سوق الذهب، يكون من الصعب قراءة مشهد مستقبل حركة المعدن النفيس في البورصة العالمية وكذلك السوق المحلي، في ظل موجة اضطرابات كبيرة في الأسواق، وحركة مستمرة في التضخم العالمي واستمرار التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وسنحاول قراءة مبسطة لسوق الذهب الفترة القادمة، معتمدين على حركة سعر الذهب على مدار الفترة من 2016 وحتى الآن وكذلك الإجابة على سؤال، متي يمكن القول بأن سعر الذهب ينهار.

يرى علاء راشد الخبير بأسواق المعادن إن أسعار الذهب تتجه نحو حركة صاعدة ملحوظة منذ فترة التعويم عام 2016، حيث سجلت الأسعار مستويات 600 جنيه وهو مستوى مقاوم كبير للذهب، ومع تخطي السعر هذه النقطة إلى 600 جنيها انخفض السعر مرة اخري ما يقرب من 60 إلى 70 جنيها، ثم ارتفع واخترق السوق هذا المستوي ليواصل بعدها سلسلة صعود على مراحل وفترات زمنية مختلفة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أقرب نقطة مقاومة واجهت الذهب في مصر بعدها هي تسجيل مستوى 928 جنيها للجرام كأعلى سعر له فى 2021، ثم عاد السوق بعدها وتراجع ليسجل 740 جنيها وتحرك المعدن في قناة بين السعرين، ثم واصل السوق الارتفاع وبقوة ليسجل بعدها جنيها 1250كأعلى سعر تاريخي وصل له الذهب خلال مايو 2022.

وأكد أن الهبوط الذي يحدث في الأسعار حاليا لا يمكن أن نسميه اتجاه هابط للذهب، ويمكن الحكم على الذهب ونقول أنه سجل مستوى هبوطي عندما تصل الأسعار إلى مستوى 740 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21 مرة أخرى وأن هذا المستوي بعيد تمام عن الأسعار الموجودة حالين.