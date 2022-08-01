أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. الكيلو 29 جنيها فى المزرعة

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الدواجن فى مصر اليوم االاثنين 1-8-2022، وتراوحت من 29 – 31 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة- لأول مرة منذ قبل شهر رمضان الماضي- وبلغت أسعار كيلو الفراخ عند مستويات تراوحت من 29-31 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 36 جنيها وأقصى سعر 38 جنيهًا، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 29 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 51 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.5 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.75 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 26 جنيهات.

ولا تزال أسعار كرتونة البيض فى المزارع تشهد تسجيل مستويات مرتفعة عند مستوى 61 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 63 جنيها وكرتونة البيض البلدى 58 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف الشحن والنقل ومكاسب التجار والهايبر ماركت مما يجعل السعر النهائى للمستهلك فوق 70 جنيها.