أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 1-8-2022

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 1-8-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ البدر للبلاستيك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.803 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 437.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.8 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.48%، والعرب على 13.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 125.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 118.1 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9423 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3808 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2699 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3462 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى بسعر إغلاق 15.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.51%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 83.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.68%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) بسعر إغلاق 1.284 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.56%.

- جى بى أوتو بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.47%.

- إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 14.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.67%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 20.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%.

- بى إنفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.95%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.608 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.88%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 16.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.