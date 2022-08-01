أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولي إيثيلين بالشرق الأوسط

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بانشاء اكبر مجمع صناعى للبولي اثيلين في الشرق الأوسط يتكون من 6 مصانع متكاملة.



صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شامل لمنطقة شق الثعبان لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير شامل لمنطقة شق الثعبان وتزوديها بكافة الخدمات والمرافق لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت.

الصحة: انخفاض معدل المواليد لـ 21.2 في الألف والبطالة إلى 7,4% عام 2021

أشاد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بالجهود الكبيرة لكافة الجهات المعنية بالعمل السكاني والتي أثمر تعاونها، عن انخفاض معدل المواليد من 30.2 لكل 1000 سنة 2015 إلى 21.2 لكل 1000 سنة 2021.



رئيس الوزراء يتابع خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية. النقل تعلن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائرى بطول 76 كيلو مترا.. صور تفقد المهندس كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى، حيث تفقد الوزير المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها والتي تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم. وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن كل ما يتم تداوله ببعض المواقع التى تتدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة، وتهيب الوزارة بمحررى التعليم عدم التطرق إلى هذا، لأننا قلنا بوضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعنى من 1 حتى 7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور. قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن كل ما يتم تداوله ببعض المواقع التى تتدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة، وتهيب الوزارة بمحررى التعليم عدم التطرق إلى هذا، لأننا قلنا بوضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعنى من 1 حتى 7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور.

للتيسير على المواطنين لتقديم الشكاوى.. إطلاق"دليل النيابة الإدارية"على المحمول

في إطار خطة النيابة إلادارية الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ولمواكبة التقدم التكنولوجى والرقمنة التي تسعى الدولة إلى انتهاجها، أطلقت النيابة الإدارية، خدمة تقديم الشكاوى من خلال الإصدار الأول من تطبيقها " دليل النيابة الادارية" المتاح على الهواتف المحمولة، عبر متجر جوجل (Google play store).



أسعار الذهب اليوم ترتفع للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 1040 جنيها شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين ارتفاع للمرة الثانية بحوالي 10 جنيهات، بعد صعود 5 جنيهات صباح اليوم، وذلك مع الصعود في سعر الدولار لمستويات تجاوزت 19 جنيها، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في سوق الصاغة، وسجل عيار 21 يسجل 1040 جنيها. رئيس الوزراء: 20% من الشعب المصرى يحصلون على دعم نقدى قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 20% من الشعب المصري سيحصل علي دعم نقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة، بعد زيادة عدد الأسرة المستفادة منه لتصل إلي 5 مليون أسرة، مشيرا إلي حجم الجهد الذي يبذل في المشروعات كبير بالرغم من الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الاوكرانية، مشيرا إلي أن مشروع حياة كريمة يأتي علي قمة مستهدفات الحماية الاجتماعية ويوفر فرص عمل للشباب . ممثل الهجرة الدولية: مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر قال لوران دي بوك ممثل منظمة الهجرة الدولية أن الحكومة المصرية حققت إنجازات كبيرة وعملًا مهمًا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى إنه لمن دواعي سرورنا في المنظمة أن نشهد الجهود المستمرة والجوهرية التي تبذلها الحكومة المصرية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومقاضاة الضحايا وتوفير الحماية لهم، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. فولفسبورج يعلن التمسك بـ عمر مرموش علق المدير الرياضي لنادي فولفسبورج، يورج شمادتك، لشبكة "ًWolfsburger Allgemeine" الألمانية، على رغبة أندية إسبانيول ونوتنجهام فورست وبرينتفورد فى ضم عمر مرموش فى الانتقالات الصيفية، على الرغم من أن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج معجب بعمر مرموش ولا يريد التخلى عنه. علق المدير الرياضي لنادي فولفسبورج، يورج شمادتك، لشبكة "ًWolfsburger Allgemeine" الألمانية، على رغبة أندية إسبانيول ونوتنجهام فورست وبرينتفورد فى ضم عمر مرموش فى الانتقالات الصيفية، على الرغم من أن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج معجب بعمر مرموش ولا يريد التخلى عنه.

هدية الدوري الإنجليزي للعرب.. إطلاق حساب البريميرليج باللغة العربية

قدمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بريمرليج هدية مفاجئة للجماهير العربية قبل 5 أيام من انطلاق الموسم الجديد من المسابقة الإنجليزية المحلية 2023.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، يوم الجمعة 5 أغسطس الجاري بمواجهة بين أرسنال ومضيفه كريستال بالاس في ديربي لندني.

وكشفت رابطة البريميرليج عن إصدار صفحة رسمية لها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، قبل الانطلاق بـ5 أيام .