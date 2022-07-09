9575 مستخدما جديدا لمنصة مصر الرقمية بعد 48 ساعة من إطلاقها رسميًا

كتبت هبة السيد

شهدت منصة مصر الرقمية، إقبالًا من المستخدمين، بعد إطلاقها رسميًا من قبل الرئيس السيسي يوم الأربعاء الماضي، حيث ارتفع عدد المستخدمين الجدد، وكذلك عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة.





يقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أرقام عن استخدام المنصة، وهي:



1- 19.5 مليون إجمالي عدد الطلبات على منصة مصر الرقمية.

2- 53215 عدد الطلبات المقدمة على منصة مصر الرقمية بعد إطلاقها.

3- 5.1 مليون مستخدم لمنصة مصر الرقمية.

4- 9575 عدد المستخدمين الجدد لمنصة مصر الرقمية بعد إطلاقها رسميًا.

5- 138 خدمة حكومية يمكن طلبها على منصة مصر الرقمية من 9 وزارات مختلفة.

يذكر أنه تم مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفي لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.

ويتم إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى، ويمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة في بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

مشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.